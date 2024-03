Droni sulla base aeronautica americana di Langley | interviene la Nasa - VIDEO

sulla vicenda dei Droni di Porta a Porta che hanno sorvolato l’abitazione torinese di John Elkann per raccogliere immagini da mandare in onda durante la trasmissione, il Garante della Privacy ha ... (open.online)

Fammenti di drone russo in Romania: resti trovati in una fattoria sul Danubio. Bucarest: «Indagini in corso» - Frammenti di drone russo in Romania. Il ministero della Difesa di Bucarest, Paese membro della Nato, ha dichiarato di aver trovato dei resti di quello che sembra un velivolo senza pilota in ...ilgazzettino

Guerra Israele-Hamas, Gallant: "Estenderemo offensiva a nord, contro Hezbollah". LIVE - Un attacco israeliano sulla città siriana di Aleppo ha causato almeno 38 morti, secondo funzionari locali citati dalla Reuters. L'Onu mette in guardia lo State ebraico sulla carestia nella Striscia di ...tg24.sky

Frammenti di drone russo in Romania: tutti i Paesi in allerta - Il ministero della Difesa di Bucarest ha riferito che il velivolo si è schiantato nella Grande Isola di Braila durante la notte, in concomitanza con un massiccio attacco russo contro le regioni centro ...ilgiornale