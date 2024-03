Disforia di genere | le associazioni trans | “Governo ci convochi al tavolo | no a scelte unilaterali sui protocolli”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Mentre ilannuncia uncomune del ministero della Salute e del ministero della Famiglia, promosso dai ministri Orazio Schillaci ed Eugenia Roccella, sulladidei minori, lee i collettivi di persone– con una nota congiunta – esprimono la loro “perplessità”, per una iniziativa “volta a definire in modo verticale e centralizzato ie le linee guida per l’accesso ai percorsi di affermazione didelle giovani personee non binarie”. Per questo chiedono di essere convocati. Unche sarà composto “da tecnici ed esperti” – hanno scritto in una nota i due ministeri – “finalizzato all’elaborazione di nuove specifiche linee di indirizzo, alla luce di ...