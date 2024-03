Dichiaravano il falso per prendere i finanziamenti agricoli Ue Sequestrati beni per 470mila euro a quattro agricoltori siciliani

(Di venerdì 29 marzo 2024) Su richiesta della Procurapea di Palermo, è stato eseguito oggi un provvedimento di congelamento di oltre, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, nei confronti disospettati di frode ai danni didell'Unionepea, falsificazione di documenti e riciclaggio di denaro. Le indagini e i sequestri Secondo il tribunale, gli indagati hanno falsificato le dichiarazioni e dichiarato falsamente la proprietà e il possesso di terreni in provincia di Agrigento, inducendo in errore l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) al fine di ottenere fondi. Un sistema criminoso che in sette anni, dal 2015 al 2022, ha permesso agli indagati di ...

