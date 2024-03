Dialoghi di poesia con Barini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Cantante, insegnante, scrittrice, impegnata socialmente e anche poetessa la poliedrica Anna Mariache, nei giorni, nel sala del consiglio della Provincia, ha presentato il suo libro ‘d’amore e d’amicizia’. "Una raccolta dedicata ad un’amica – spiega l’autrice – che lottò con noi in piazza Verdi, con un presidio di protesta che non si limitava solo alla paventata rimozione dei dodici pini ottuagenari, ma anche al costo del rifacimento della piazza e alla qualità del progetto Buren-Vannetti. Per motivi familiari lei si allontanò, io allora ho continuato a scrivere poesie in forma di dialogo, anche se non la vedevo più". Anna Mariaha letto le sue poesie con passione, commentate dal professor Eugenio Stretti e sottolineate dalla musica di Gianluca Pezzino. I componimenti sono edite da ‘L’Aquilone’, casa editrice ...