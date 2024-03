(Di venerdì 29 marzo 2024) di Stefano Di Maria La serialitàPolonia continua a imporsi sul mercato internazionale grazie al colosso dello streaming, che sta puntando sempre più risorse e mezzi in questo Paese dalle grandi capacità e potenzialità produttive. Basta considerare i sempre più numerosi titoli usciti negli ultimi anni, fra i quali spicca la trilogia PANTANO, ...

La recensione della prima stagione di Detective Forst , adattamento dell'omonima saga letteraria di Remigiusz Mroz, ancora inedita in Italia ma di grande fascino di genere, ben trasposto nella serie ... (movieplayer)

Detective Forst, recensione della nuova serie crime Netflix - Il ritmo è in parte compassato, in parte adrenalinico, talvolta riflessivo. Il giusto mix per tenere incollati alla poltrona ...ilnotiziario