Denunce | malasanità batte malagiustizia 70 a 1

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 29 marzo 2024) Pochi numeri per definire il fenomeno. Dal 2010 al 2021 sono state intentate in Italia contro esponenti della magistratura 544 cause per responsabilità civile (in media 50 l’anno). In tutto le condanne definitive sono state 8 pari all’1,4 per cento dell’ammontare complessivo delle richieste avanzate da cittadini in cerca di riparazione contro accertati casi di. Nello stesso arco di tempo i medici denunciati sono stati 385.000 (in media 35.000 l’anno) e anche se solo il 10 per cento del campione è alla fine considerato colpevole si tratta pur sempre di quasi 40.000 professionisti consegnati al rigore della legge (circa 3.500 l’anno) per accertati casi di. Una situazione che induce il Collegio dei chirurghi a sentirsi sotto attacco. Dunque, riepiloghiamo. Negli undici anni considerati – 2010/2021 – abbiamo avuto in media 3.500 ...