Dengue | caso sospetto a Brescia | attivato protocollo di disinfestazione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 29 marzo 2024) Aè scattato l’allarme per undi febbre dasegnalato dall’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona (Ats). Di fronte a questa segnalazione, il Comune ha immediatamente predisposto un’operazione dimirata contro le zanzare nella zona circostante via delle Tofane, al fine di prevenire la diffusione della malattia. La Febbre daLaè una malattia virale che si registra prevalentemente in aree tropicali e subtropicali del mondo. Il virus responsabile viene trasmesso agli esseri umani attraverso le punture di zanzare del genere Aedes. A differenza di altre malattie, lanon si diffonde direttamente da persona a persona, rendendo il controllo delle popolazioni di zanzare il metodo ...