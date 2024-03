Delusione Rottamazione quater | i contribuenti non pagano le rate | il motivo è inquietante

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di venerdì 29 marzo 2024) Gli effetti dellanon sono quelli inizialmente sperati. Per questopotrebbero esserci delle importanti novità. Lo scorso 20 marzo è scaduto il termine per pagare in ritardo le prime duedella. Pochihanno estinto i debiti con il Fisco tramite la– informazioneoggi.itSi trattava di un’occasione molto vantaggiosa per idebitori con il Fisco ma, purtroppo, non è andata come previsto. Tra gli interessati, infatti, soltanto la metà ha effettivamente versato le somme dovute. A niente è servito l’intervento del Governo tramite il cd. Decreto Milleproroghe, con il quale si sperava in un incasso da parte dello Stato di circa 5 ...