De Paola | “Leao un giocatore indolente Non come Pellegrini…”

La verità su Dragusin e le ultime su Buongiorno sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan (pianetamilan)

Super Pellegrini, DDR sorride - Il bolide di sinistro con cui ha aperto le marcature in Ecuador-Italia a New York ha fatto il giro del mondo. Lorenzo Pellegrini si è ripreso la Nazionale e ha blindato un posto per il prossimo Europe ...informazione

Palmeri: “Parlano di Zhang per spostare l’attenzione dai problemi del Milan” - Tancredi Palmeri ha parlato di quanto sta accadendo all’Inter, affermando che se ne parla solo per sviare l’attenzione dai problemi del Milan. Ricostruzione decisamente fantasiosa e anche creativa, po ...calcioblog

De Paola shock: “Leao indolente! Pellegrini ha l’atteggiamento corretto” - Paolo De Paola critica apertamente Leao, definendolo indolente. Pensiero opposto invece per Pellegrini di cui apprezza l’atteggiamento corretto. Leao fa sempre discutere, è il suo destino. In maglia r ...calcioblog