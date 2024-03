“Dare” | al Gemelli un ambulatorio digitale per individuare e vaccinare i più ‘fragili’

(Di venerdì 29 marzo 2024) Un algoritmo di Intelligenza Artificiale individuerà tra tutti i pazienti che transitano al Policlinicodi Roma quelli che rispondono alle caratteristiche di ‘fragilità’, così da offrire, a partire da Aprile, strategie di prevenzione vaccinale più idonee. Nell’ambito del progetto nazionale(DigitAl lifelong pRevEntion) e in linea con le direttive del Piano Nazionale per la Prevenzione Vaccinale 2023-2025, che promuove una diffusa capillarità dei punti vaccinali e una maggiore proattività nel raggiungere gruppi di popolazione ad alto rischio, l’ospedale intende promuovere un’offerta proattiva, attraverso strumenti tecnologici, conoscenze e processi che permettano di sfruttare appieno l’enorme potenziale dei dati sanitari. “Al– spiega Patrizia Laurenti, direttore UOC di Igiene Ospedaliera della Fondazione ...

Oroscopo 2024 per tutti i segni dello zodiaco: le previsioni di Artemide per Amore, Finanza e Salute - Oroscopo 2024 per tutti i segni dello zodiaco: le previsioni della divina Artemide per Amore, Finanza e Salute. Ariete Amore. Il Nodo Nord, che al momento si ...gazzettadelsud

sarabia: "Per noi calciatori non c'è il congedo di paternità" - Pablo Sarabia ha messo luce un problema spesso dimenticato dal mondo del calcio come quello della partenità. Il calciatore spagnolo ha parlato della ...sportmediaset.mediaset

DALLA SPAGNA - Sarabia: "Per noi calciatori non c'è il congedo di paternità" - Pablo Sarabia ha messo luce un problema spesso dimenticato dal mondo del calcio come quello della partenità. Il calciatore spagnolo ha parlato della questione in un'intervista rilasciata a El Mundo De ...napolimagazine