Dani Alves | ancora guai con la giustizia | denunciato in Brasile per plagio musicale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024)è adesso libero. Dopo aver pagato un milione di euro di cauzione per ottenere la libertà provvisoria, a causa del processo affrontato per un caso di violenza sessuale e per il quale è stato condannato a quattro anni e mezzo di carcere. Una dura battaglia giudiziaria in cui Inés Guardiola, il suo ultimo avvocato, è riuscita a evitare la sua continua carcerazione. Per il brasiliano, però, si profila all’orizzonte un nuovo caso giudiziario. Nelle prossime settimane dovrà affrontare labrasiliana per un caso di…. Ebbene, secondo quanto riportato dai media del paese sudamericano, i compositori Giuliano e Thiago Matheus avrebberol’ex calciatore per una canzone pubblicata qualche anno fa, dal titolo “Avião“. Questa canzone era parte di un ...