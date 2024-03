(Di venerdì 29 marzo 2024) Mercoledì la Tunisia, insieme al resto del, ha celebrato la Giornata interdel, che cade il 27 marzo di ogni anno. Per l’occasione, ilha ospitato presso la Sala della Quarta Arte, nella centralissima Avenue de Paris, a Tunisi, lo“Metro” di Hervè Loichemol, prodotto dalla compagnia teatrale, The Freedom Theatre di Jenin. L’opera che ha inaugurato la kermesse “Tunisidel” realizzata da, con il patrocinio del ministero degli Affari culturali e il sostegno di Faba e Microcred, sponsors ufficiali, ha visto la partecipazione del ministro dell’Istruzione superiore e ...

TeatroBasilica dal 3 al 7 aprile 2024 Benedetta Parisi / Alice Sinigaglia Funerale all’italiana di Benedetta Parisi e Alice Sinigaglia regia Alice Sinigaglia in scena Benedetta Parisi voce off ... (romadailynews)

L’ex Cie di Bari viola l’identità storico-culturale della città: la class action modello da replicare - La sentenza n. 26801 del 2023 della Cassazione ha sancito già che la gestione dell’ex Cie di Bari viola l’identità della città ...unita

Teatro alla Scala, revocato lo sciopero del 4 aprile: fumata bianca sull’accordo sui lavoratori intermittenti - Protesta cancellata “vista la conclusione positiva della vertenza sugli intermittenti e la piena applicazione economica e normativa del rinnovo contrattuale” ...ilgiorno

Coni: il 2 aprile Palazzo H si tinge di blu per Giornata autismo - Martedì prossimo, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, il Salone d'onore del Coni sarà Teatro di importante evento per riflettere sul rapporto tra sport e autismo.ansa