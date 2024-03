(Di venerdì 29 marzo 2024) Mercoledì la Tunisia, insieme al resto del, ha celebrato la Giornata interdel, che cade il 27 marzo di ogni anno. Per l’occasione, ilha ospitato presso la Sala della Quarta Arte, nella centralissima Avenue de Paris, a Tunisi, lo“Metro” di Hervè Loichemol, prodotto dalla compagnia teatrale, The Freedom Theatre di Jenin. L’opera che ha inaugurato la kermesse “Tunisidel” realizzata da, con il patrocinio del ministero degli Affari culturali e il sostegno di Faba e Microcred, sponsors ufficiali, ha visto la partecipazione del ministro dell’Istruzione superiore e ...

TeatroBasilica dal 3 al 7 aprile 2024 Benedetta Parisi / Alice Sinigaglia Funerale all’italiana di Benedetta Parisi e Alice Sinigaglia regia Alice Sinigaglia in scena Benedetta Parisi voce off ... (romadailynews)

Andrea Pennacchi in “Arlecchino” da giovedì al Teatro delle Muse di Ancona - «Piacere, sono Arlecchino». Davvero Nonostante il vestito a pezze multicolori, il pubblico stenta a riconoscere la maschera bergamasca nel nuovo spettacolo di Marco ...corriereadriatico

Andrea Pennacchi è protagonista di "Arlecchino": alle Muse lo spettacolo diretto da Marco Baliani - ANCONA - Dal 4 al 7 aprile al Teatro delle Muse di Ancona arriva in scena lo spettacolo Arlecchino scritto e diretto da Marco Baliani con protagonista Andrea Pennacchi. In scena con Andrea Pennacchi ...anconatoday

Sold out al Teatro Sollima di Marsala per il duo Macaluso - Struppa - Lo scorso 24 marzo, si è svolto al Teatro Sollima di Marsala il concerto del duo Dario Macaluso (chitarra), Luana Struppa (pianoforte) per la XXIV Stagione Concertistica dell’Associazione Accademia L.tp24