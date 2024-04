Dal Teatro Nazionale Tunisino un messaggio di pace al mondo con lo spettacolo palestinese “Metro Gaza”

(Di venerdì 29 marzo 2024) Mercoledì la Tunisia, insieme al resto del, ha celebrato la Giornata interdel, che cade il 27 marzo di ogni anno. Per l’occasione, ilha ospitato presso la Sala della Quarta Arte, nella centralissima Avenue de Paris, a Tunisi, lo” di Hervè Loichemol, prodotto dalla compagnia teatrale, The Freedom Theatre di Jenin. L’opera che ha inaugurato la kermesse “Tunisidel” realizzata da, con il patrocinio del ministero degli Affari culturali e il sostegno di Faba e Microcred, sponsors ufficiali, ha visto la partecipazione del ministro ...

Mercoledì la Tunisia, insieme al resto del mondo , ha celebrato la Giornata inter Nazionale del Teatro , che cade il 27 marzo di ogni anno. Per l’occasione, il Teatro Nazionale Tunisino ha ospitato ... (api.follow)

AL Teatro Golden ARRIVA “LA strana cotta” CON DANILO DE SANTIS E FRANCESCA NUNZI DALL’ 11 AL 21 aprile 2024 DANILO DE SANTIS E FRANCESCA NUNZI IN LA strana COTTA con Danilo De Santis e Francesca ... (romadailynews)

Al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda va in scena "Broadway Express-Febbre da musical" - Un viaggio di sola andata verso il mondo del musical prodotto da Fondazione Aida e I Muffins, giovane realtà teatrale nata nel 2015 dall’incontro dei performers Riccardo Sarti, Giulia Mattarucco e ...veronasera

Caserta. ‘Auguri e figli maschi’: giovedì al ‘Buon Pastore’ lo spettavolo del ‘Teatro dei Diritti’ - L’iniziativa rientra nella più ampia attività del Teatro dei Diritti, già sperimentata con successo nel 2023 e promossa nell’ambito del progetto Diritt ...teleradio-news

Campanile: Via le pompe di benzina dismesse dalla città - Venerdì 5 aprile dalle ore 16.30 presso la sede del Musinf di via Marchetti 73, nell’ambito dell’anno accademico 2023-24 della Libera Università per Adulti Senigallia, proseguirà il corso “Storia e ...viveresenigallia