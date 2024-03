Dal Salento al Piemonte | passando per i campi di grano

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ci sono destini che non possono essere non ascoltati. Ci si può girare intorno, allontanarsene, ma poi rimangono lì, pronti a riacciuffare il proprio posto nella vita. Massimiliano Prete è nato pizzaiolo, lievitista come ama definirsi, per un po’ si è occupato anche di pasticceria, ma poi il suo destino, tondo come un disco di pasta perfetta, è ritornato a bussare prepotentemente alla sua porta, offrendogli un modo nuovo di interpretare la pizza, disegnato a sua immagine e somiglianza. La pizza di Prete è infatti davvero la sua copia edibile, una sorta di anima gemella che ha voluto plasmare partendo dall’origine. È la farina con cui si preparano gli impasti, infatti, a essere protagonista del suo concetto di pizzeria. Massimiliano Prete ha sposato da anni il progetto di Petra Molino Quaglia sulla farina Evolutiva, che parte da un concetto ben preciso. «La coltivazione del ...