Culle vuote | a Mestre il negozio per l’infanzia mette i cartelli in bengalese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 29 marzo 2024)(Venezia), 29 marzo 2024 – Sono sempre piùledegli italiani, ma non quelle di altre comunità che vivono stabilmente in Italia. E anche il commercio si adegua. Come accade adove, per far fronte alla crisi delle nascite, un noto commerciante di articoli perha allargato la propria attenzione a una fascia di clientela nuova e, mediamente, più prolifica di quella autoctona. Ecco che la storica bottega per l'infanzia Cecchetto, in pieno centro cittadino, ha deciso di esporre idei prezzi e indicazioni non solo in italiano ma anche in lingua bengali. Lo riporta oggi il giornale veneto Il Gazzettino. Il negoziante: “Il mondo è cambiato” Iin doppia lingua, italiano e bengali, sono segno dei tempi tanto che al ...