Crollo della natalità Allarme dei ginecologi | “Se continua così nel 2225 nascerà l’ultimo bimbo italiano”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 29 marzo 2024)ai minimi storici. Prosegue inesorabile il calo delle nascite in Italia nel 2023, che scende sotto la soglia dei 400mila. Secondo i dati provvisori delReport Istat i nati residenti in Italia sono 379mila, con un tasso dipari al 6,4 per mille (era 6,7 per mille nel 2022). La diminuzione delle nascite rispetto al 2022 è di 14mila unità (-3,6%). Dal 2008, ultimo anno in cui si è assistito in Italia a un aumento delle nascite, il calo è di 197mila unità (-34,2%)”. Istat: ancora in calo le nascite in Italia Percentuali che si traducono in 6 nati ogni 1000 abitanti. Numeri allarmanti che confermano un trend più che preoccupante e dimostrano l’escalation di un fenomeno che viene da lontano e che non a caso il governo Meloni ha messo in cima all’agenda delle priorità con iniziative importanti, non solo in termini ...