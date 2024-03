Cos’è il tumore cardiaco che ha colpito Flavio Briatore e come distinguere i suoi sintomi L’esperto | “Se non lo si riconosce in tempo è letale”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Quando si parla di malattie del cuore, associamo il più delle volte il fenomeno a casi di infarto, ipertensione, ma molto di rado alla presenza di un. In realtà anche in questo organo può insorgere una forma tumorale.abbiamo potuto scoprire in questi giorni con l’intervento cui si è sottopostoa causa proprio di unbenigno, intervento effettuato all’ospedale San Raffaele di Milano. Che cosa sonoI tumori cardiaci possono essere di tipo primitivo, originati quindi da una trasformazione delle cellule cardiache oppure di tipo metastatico, a seguito di uncomparso in altre sedi dell’organismo.tutti i tumori, possono essere benigni e maligni, con i primi molto più frequenti. Di fatto, si tratta di una patologia molto rara, ...