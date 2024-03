Cosa potrebbe rivelare se volesse il boss dei Casalesi Sandokan

(Di venerdì 29 marzo 2024) Dopo 26 anni di carcere duro decide di collaborare con la giustizia Francesco Schiavone, aliasper la sua somiglianza con Kabir Bedi, attore della serie tv sul personaggio nato dalla penna di Emilio Salgari. Schiavone è stato a capo del clan deia partire dai primi anni Ottanta, prendendo il posto di Antonio Bardellino, fondatore del clan scomparso in circostanze misteriose nel 1988. E’ stato protagonista di un importante pezzo della storia criminale italiana per mezzo secolo, colui che ha orientato la vocazione “imprenditoriale” del clan, storica commistione di interessi tra camorra, politica e imprenditoria. Fu arrestato nel 1998 nel suo bunker a Casal di Principe. La collaborazione deldeiOggi ha 70 anni, è ammalato di tumore, da qualche tempo era detenuto nel reparto di massima ...

