Cosa ha fatto davvero Margaret Thatcher per il Regno Unito

(Di venerdì 29 marzo 2024) Nel 1966, i Beatles pubblicarono una canzone intitolata “Taxman”, che inizia con i seguenti versi: “Lasciami dire come andrà/Uno per te, diciannove per me/Se il cinque per cento dovesse sembrare troppo poco, ringraziami che non mi prendo tutto”. Il testo è stato scritto per protestare contro l’eccessiva tassazione nel, che fino agli anni Settanta equivaleva a espropriare le persone con alti guadagni, con un’aliquota sul reddito dell’ottantatré per cento per chi si trovava nella fascia più alta, mentre le plusvalenze erano tassate fino al novantotto per cento. Nel, la vittoria del partito Laburista alle elezioni generali del 1945 aveva portato all’attuazione di una forma di socialismo democratico sotto l’allora primo ministro Clement Attlee, al centro del quale c’era un massiccio programma di ...