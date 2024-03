Cosa aspettarsi da Emma Stone in Kinds of Kindness

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 29 marzo 2024) Dopo l'esilarante e bizzarro film da Oscar di quest'anno Povere creature! il regista Yorgos Lanthimos e la sua musatornano a collaborare perof(precedentemente noto come And), un film antologico in tre parti che arriverà nelle sale a giugno e segnerà il terzo (ma non ultimo) lavoro assieme dei due. E non si tratta solo di loro. Perché Lanthimos in Povere creature! ha trovato altri due fratelli fuori dall'ordinario in Willem Dafoe e Margaret Qualley che rivediamo entrambi anche inof. Per un progetto ricco di presenze interessanti. Come Jesse Plemons, che presto sbatterà il suo fucile in faccia alla moglie Kirsten Dunst in Civil War di Alex Garland, Hong Chau di The Whale e Joe Alwyn de La Favorita. Ma cos'altro sappiamo di ...