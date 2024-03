Coppia vive per 16 anni dentro Disneyland | nessun visitatore se ne è mai accorto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Una vita intera vissuta? Mica da visitatori, proprio da abitanti. È quello che è accaduto a Owen Pope e sua moglie Dolly dal 1955 al 1971. Lo raccontano diversi siti all news statunitensi ricordando la curiosa storia di Owen e Dolly, le uniche persone al mondo ad aver chiamatoletteralmente la propria casa. Per, i Pope hanno abitato in quella che nel primo parcoin California era conosciuta come la Fattoria dei Pony (Disney Pony Farm), cioè dove si addestravano e si prendevano cura dei cavalli di. Owen Pope fu assunto per la prima volta da Walt Disney nel 1951 dopo che Walt aveva assistito a uno spettacolo da lui prodotto al Pan Pacific Auditorium. Walt era entusiasta dei cavalli presenti nello spettacolo e, dopo aver incontrato ...