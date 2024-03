Nuovo, o per meglio dire ennesimo, colpo di scena nella corsa a Confindustria . Nella giornata di ieri tre take dell’Ansa annunciano che Antonio Gozzi , al momento fuori dalla competizione, avrebbe ... (affaritaliani)

Nuovo, o per meglio dire ennesimo, colpo di scena nella corsa a Confindustria . Nella giornata di ieri tre take dell’Ansa annunciano che Antonio Gozzi , al momento fuori dalla competizione, avrebbe ... (affaritaliani)

Confindustria Alto Adriatico pronta a sostenere Orsini - Voto unanime sull’imprenditore emiliano. Udine si esprimerà il 2 aprile. Il presidente di Federlegno Feltrin scrive agli associati: «Noi per Gozzi» ...nordesteconomia.gelocal

La settimana, storie e analisi: Ita Airways, perdite quasi azzerate - Ecco le notizie della newsletter di questa settimana:Ita Airways, perdite quasi azzerate: attesa per la fusione con Lufthansa ...fortuneita

Confindustria: Gozzi si arrende e appoggia Orsini - Sembra che Gozzi, per sostenere Orsini ... si aprirebbe un possibile spoil system che finirebbe per riguardare non solo la tecnostruttura di Confindustria, ma anche asset come la Luiss.quotidiano