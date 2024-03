Condannata la banda dello spaccio che riforniva di cocaina la Brianza e Cantù Scoperti dopo il pestaggio di un pusher

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024) Usmate Velate (Monza), 29 Marzo 2024 - Il Tribunale di Monza ha inflitto pene fino a quattro anni di reclusione per ladei trafficanti di droga con tanto di bastonate alritenuto infedele. Sotto accusa lodia fiumi, ma anche di hashish. Con consegne a domicilio. Oppure su appuntamento. Le manette erano scattate nelle province di Monza e Varese. I carabinieri della Compagnia di Monza avevano eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per rispondere a vario titolo in concorso di estorsione tentata e detenzione edi sostanze stupefacenti. Capi albanesi, veri grossisti della droga, ma anche tre italiani più o meno alle loro dipendenze. Età compresa fra i 20 e i 50 anni. Residenza fra Monza, Cesano Maderno e, in ...