Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di venerdì 29 marzo 2024) Per far mangiare le verdure ai bambini, e anche agli adulti troppo schizzinosi,buonissime omelette di. Realizzare queste omelette salutari a base diè facile e mi bastanouna manciata di minuti. Per non perdere nessun passaggio si può guardare la videoricetta alla fine della pagina. Non ne avanza mai nemmeno un boccone proprio perché piace a tutti. Con questa ricettaomelette il cui impasto mi porta via soltanto una quindicina di minuti. Alla fine della preparazione riesco a servire a tavola 6 omelette da 280 calorie ognuna. A questo punto recupero tutti gli ingredienti utili: 2Sale quanto basta 300 ml di latte 500 gr di1 cipolla Pepe quanto basta 250 gr di ...