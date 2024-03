Commercio | scioperano i lavoratori della grande distribuzione

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 29 marzo 2024) ROMA – Sciopero domani, 30 marzo, per idei. A seguitorottura delle trattative per il rinnovo del contratto con le imprese delleaderenti a Feder, Fisascat Cisl, Filcams Cgil e Uiltucs Uil hanno indetto per domani, alla vigilia di Pasqua, uno sciopero nazionale per l’intero turno di lavoro. Il contratto è scaduto da 51 mesi e i sindacati considerano “inaccettabili le richieste delle imprese che aumentano la precarietà in maniera incondizionata e mortificano la professionalità deicon l’abbassamento dei livelli di inquadramento. Federè l’unica associazione imprenditoriale ...