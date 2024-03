Come truccare gli occhi a 60 anni

Il caso. Tennis, a Napoli torna l'ombra delle scommesse: La tentazione di guadagnare somme facili spinge molti giocatori a truccare i propri match. Nel ... Che come tutti gli sport rimane bello fino a quando rimane innanzitutto un gioco. E un gioco "pulito".

Le scommesse nel tennis: 450 partite sospette all'anno, si punta anche sui singoli punti: ... inoltre, fa sì che sia facile truccare le partite, ma difficile scoprire chi lo fa, perché ciò non ... Ai giocatori come Brancaccio non resta che pagarne il prezzo.