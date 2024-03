Colombe marce e uova con sorpresa (sgradita): sequestri in tutta Italia - Gli esiti conseguiti documentano irregolarità accertate presso 324 strutture ed aziende oggetto di ispezione (pari al 38%), la contestazione di 574 violazioni penali ed amministrative, per un ...affaritaliani

Per il 2024 l'iconica Mercedes Classe G fa salire a bordo nuove tecnologie. Ma per la carrozzeria, sai trovare le differenze - Per il 2024 l'iconica Mercedes Classe G si rinnova, con rifiniture di dettaglio per la carrozzeria e nuove tecnologie che salgono a bordo ...motorbox

CF Moto 450 MT: la piccola Adventure fa davvero sul serio [VIDEO] - Pronta ad arrivare nel mercato delle piccole adventure, la nuovissima 450 MT mette sul piatto una connotazione off-road da specialista, ad un prezzo parecchio interessante. Sarà davvero l’uovo di Colo ...msn