CM com – Juventus | Felipe Anderson ma non solo in casa Lazio | da Zaccagni a Guendouzi | tutti i nomi nel mirino|Primapagina

(Di venerdì 29 marzo 2024) 2024-03-29 21:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Cristiano Corbo 9 minuti fa Doveva essere la partita di Sarri, e alla fine sarà quella di Tudor. Poteva diventare il riscatto di Vlahovic e invece potrebbe essere il rilancio di Kean. E allora, che ben venga la novità:ha già dimostrato di essere qualcosa di diverso. E qualcosa di diverso sarà proprio la formazione biancoceleste, pronta ad abbandonare i vecchi dogmi sarristi e ad abbracciare il 3-4-2-1 di Igor Tudor. Nessuno pretenderà la luna a Formello dopo un paio di settimane, però l’idea del cambio di passo e della motivazione ritrovata c’è tutta. E la Juve la teme, così come raccontato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri: a prescindere dal ...

Juventus, Felipe Anderson ma non solo in casa Lazio: da Zaccagni a Guendouzi, tutti i nomi nel mirino - Doveva essere la partita di Sarri, e alla fine sarà quella di Tudor. Poteva diventare il riscatto di Vlahovic e invece potrebbe essere il rilancio di Kean. E allora,.calciomercato

Mario Hermoso – La Serie: un colpo a zero per la serie A - Il nome di Mario Hermoso è da diverso tempo che aleggia in serie A. Lo spagnolo dell’Atletico Madrid non ha rinnovato il contratto con l’Atletico Madrid e a giugno sarà libero di scegliere la sua pros ...sportcafe24

Lazio, guaio muscolare per L. Alberto: salta la rifinitura - Igor Tudor è già in ansia per Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo ha saltato la rifinitura alla vigilia del match con la Juventus a ...sportmediaset.mediaset