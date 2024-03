Classifica FIMI | L’Ultima Poesia di Geolier e Ultimo subito alla #1 Tony Effe resiste al vertice degli album | Nannini parte sesta

Geolier & Ultimo: “L’ultima poesia” vola subito al primo posto in Classifica - Geolier festeggia il debutto in vetta tra i singoli più venduti, mentre Ultimo ha nuove notizie sul suo tour negli stadi. Ecco perché può esultare anche Gianna ...radioitalia

Geolier e Ultimo subito in testa - Ultimo e Geolier debuttano in vetta alla Classifica FIMI-Gfk dei singoli con "L’ultima poesia". In testa tra gli album c'è ancora "Icon" di Tony Effe.quotidiano

Sanremo 2024, dopo 6 settimane sono solo 10 i brani non certificati ancora da FIMI - Sei settimane dopo la fine di Sanremo 2024, sono 20 i brani certificati da FIMI, di cui 10 almeno con un disco di platino ...fanpage