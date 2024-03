Classifica FIMI | L’Ultima Poesia di Geolier e Ultimo subito alla #1 Tony Effe resiste al vertice degli album | Nannini parte sesta

Lazza (IG) Conferma al vertice della Classifica FIMI dei singoli , relativa al periodo tra l’8 e il 14 marzo 2023, per 100 Messaggi di Lazza . negli album , invece, si riprende la vetta Mahmood con ... (davidemaggio)

Rose Villain 29 luglio a Udine– Udinestate - Reduce dal successo del nuovo album “RADIO SAKURA”, che ha esordito al secondo posto della Top Albums Debut Global di Spotify e che, per la seconda settimana consecutiva, è ...udine20

Geolier e Ultimo subito in testa - Ultimo e Geolier debuttano in vetta alla Classifica FIMI-Gfk dei singoli con "L’ultima poesia". In testa tra gli album c'è ancora "Icon" di Tony Effe.quotidiano

TONY EFFE ancora in vetta alla Classifica italiana album. Tra i singoli arrivano GEOLIER e ULTIMO - Fuori dalla top ten invece: alla tredici LEON di LEON FAUN, alla ventisette LAS MUJERES YA NO LLORAN di SHAKIRA, alla ventinove TREE – ROOTS & CROWN di MEZZOSANGUE e alla novantuno SCIÒ LIVE (40TH ...newsic