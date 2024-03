Cipriani e Fedez ospite della seconda di Belve | lei bacchetta Ferragni | “Non so come faccia a dormire sonni tranquilli”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 29 marzo 2024) Francescasarà insieme ae Alessandro Borghi (da me anticipato in tempi non sospetti) una delle protagonistepuntata diche andrà in onda il prossimo 9 novembre. Al contrario di(le cui anticipazioni dell’intervista sono già trapelate online), Francescainterpellata in merito ha finto di non sapere niente. Intervistata da Samantha Suriani per Tag24, a domanda diretta “Si vocifera che saraidisu Rai 2: è confermata la tua presenza?”, Francescaha tergiversato non confermando niente: “Me lo auguro tantissimo, io sono qui. Spero di essere chiamata perperché è un programma molto bello. Sono delle ...