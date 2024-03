Cinque vini rossi europei che non potete non avere in cantina

(Di venerdì 29 marzo 2024)punti esclamativi in un'offerta internazionale maestosa. Erano oltre 5mila i produttori in vetrina all'edizione 2024 del Prowein. Abbiamo sceltodi grande classe, pescati tra Germania, Francia e Italia. Da mettere inin attesa della prima occasione giusta. Pinot Nero Jaspis Hermann 2021 Ziereisen Idi Hanspeter ed Edel ci conquistano. La loroartigianale che si trova nella zona tedesca di Baden, in linea d'aria non così lontano da Basilea, è tra più belle sorprese del Prowein. Prima assaggiamo due Chasselas d'autore, insieme a un Pinot Grigio di grandissimo carattere, poi è la volta del Pinot Nero. Lo Jaspis Hermann '21 è un rosso portentoso, frutto di una vigna a 500 metri di quota, tra le più alte in Germania, ...

I vini più venduti in Abruzzo: a sorpresa spunta anche un prosecco - Quali sono i vini più venduti in Abruzzo La classifica non sorprenderà in alcune posizioni, mentre lo farà per altre.abruzzo.cityrumors

Da oggi con il Secolo XIX le schede sui vini Doc delle Cinque Terre - (sede Parco Cinque Terre, 29 Mar 24) "La presidente del parco nazionale Donatella Bianchi: ´Ogni etichetta valorizza il prodotto e racconta il paesaggio" ...parks

Dalla vigna alla tavola: le prossime date - Il Piceno si proietta nell’enoturismo: in programma Cinque tappe nel mese di aprile in giro per la provincia .ilrestodelcarlino