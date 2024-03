Cina | capitalizza opportunita’ IA per alimentare crescita alta qualita’

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 29 marzo 2024) Pechino, 29 mar – (Xinhua) – Lasta dando priorita’ al progresso dell’IA attraverso varie iniziative, mentre a livello globale i modelli di IA su larga scala, rappresentati da ChatGPT, guidano una nuova ondata di entusiasmo per la tecnologia dell’IA. Tecnologie come il riconoscimento facciale e i veicoli senza conducente sono ampiamente utilizzate nei settori dell’istruzione, dell’assistenza medica, della logistica e dell’intrattenimento, mentre le imprese leader stanno registrando anche una rapida. Secondo il Development Planning for a New Generation of Artificial Intelligence, laguidera’ l’innovazione dell’IA e il settore dovrebbe superare i 1.000 miliardi di yuan, portando la catena del valore totale dell’industria a oltre 10.000 miliardi di yuan. Per sostenere lo sviluppo dell’IA, il ...