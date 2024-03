Ciclismo | Jenthe Biermans vince in volata la Route Adélie de Vitré 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024)brucia Sandy Dujardin e si aggiudica inl’edizionedellade, classica del calendario francese di 174 chilometri. Il corridore belga della Arkea-B&B Hotels, al suo primo centro stagionale, ha preceduto in uno sprint a ranghi ridotti il francese della TotalEnergies e Alexandre Delettre (St Michel-Mavic-Auber 93), sul podio rispettivamente da secondo e terzo. David Gaudu (Groupama-FDJ) chiude invece ai piedi del podio in quarta posizione. Pochi italiani al via: il migliore è Filippo Magli (VF Group-Bardiani CSF), ventesimo con un ritardo di 20?. SportFace.