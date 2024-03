Ciclismo | grande attesa per l' Eroica Juniores a tappe

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Siena, 29 marzo 2024 – Dal 18 al 21 aprile si svolgerà la seconda edizione di “”, gara ae appuntamento di spicco della Coppa delle Nazioni che prenderà il via tra pochi giorni dalla Francia. La corsa, organizzata daItalia SSD Arl, scatterà da Punta Ala – Castiglion della Pescaia con 4in programma tra le province di Grosseto, Siena e Arezzo. Punta Ala ospiterà nella mattinata di giovedì 18 aprile, la partenza della cronometro a squadre di 22 chilometri e arrivo a Castiglione della Pescaia, mentre nel pomeriggio è in programma una gara in linea di 89 chilometri con partenza ed arrivo a Castiglione della Pescaia. Venerdì 19 aprile, la corsa approderà in provincia di Siena per una tappa di 110 chilometri che da Cinigiano (GR) porterà a Siena da cui si ripartirà sabato ...