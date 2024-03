Chi sono i figli di Francesco Schiavone? ne ha sette

Il test spirometrico o spirometria è un esame per valutare la funzionalità polmonare, attraverso la misurazione della quantità d'aria inspirata ed espirata. Può essere richiesto dal medico in ... (fanpage)

Al 41 bis, nei reparti loro dedicati in dodici carceri, sono in 800. Moltissimi hanno diversi ergastoli sulle spalle, in età avanzata, ma non hanno mai accettato il percorso di collaborazione. (repubblica)