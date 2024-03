Che fine ha fatto Marco Columbro? Come sta e cosa fa oggi il popolare conduttore Tv

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 29 marzo 2024) Personaggi Tv.stafa? Il notoTv è stato un’icona degli anni 90?.è stato al timone di tantissimi programmi quali Fantastico, Buongiorno Italia, Drive in, Miss Italia, Tra moglie e marito, Buona domenica, Paperissima e Scherzi a parte, e tanti altri. Il presentatore però ha dovuto abbandonare il suo ruolo in televisione nel 2001 a causa di una tremenda malattia. Un ictus lo ha costretto in ospedale per tanto tempo e da allora,ha dovuto affrontare diverse difficoltà. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, la pesante insinuazione di Anita su Beatrice dopo la finale Leggi anche: Greta Zuccariello,vita privata e carriera: chi ...