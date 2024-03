“Che cifra” Grande Fratello | ecco quanto ha davvero intascato Perla | altro che 100mila euro

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

ha guadagnato. L'edizione 2023 del reality di Canale 5 è andata in archivio con la vittoria della 26enne di Angri, con buona pace dei fan di Beatrice che già pregustavano l'incoronazione della loro regina. Proprio sull'esito della finale non sono mancate le polemiche. A queste vanno aggiunte le riflessioni, al veleno, di Giampiero Mughini. "Una buona parte del pubblico popolare – ha dichiarato il giornalista e scrittore – non capiva la persona reale e sfumata, la cinquantenne raffinata che la vita aveva fatto di Beatrice, purtroppo. Vuoi mettere a confronto con gli stuzzicanti andirivieni sentimentali dei protagonisti e delle protagoniste di Temptation Island". Ora si viene a sapere laesatta guadagnata dalla vincitrice del GF.