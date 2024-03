Certificati Roma – CR e M5S | “Municipio IV chiude sportelli anagrafici e getta nel caos servizio carte d’identità”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 29 marzo 2024) “Con una scelta a dir poco discutibile, il presidente delIV ha chiuso glidel mercato Sanno – Portonaccio II eto nell’interodi rilascio delleelettroniche, creando parecchi disagi ai cittadini del territorio e dei Municipi contigui. Una decisione irresponsabile e illogica, che si pone in linea di continuità con i passi indietro della Giunta Gualtieri in tema di servizi, come dimostra il persistente e prolungato stop ai servizie di stato civile registratosi in questi giorni. A fronte di questa situazione imbarazzante, che sta mettendo in estrema difficoltà dipendenti e cittadini, non possiamo che ...