CdS – Zaniolo può ripartire dalla Fiorentina | vuole tornare in Italia

(Di venerdì 29 marzo 2024) 2024-03-28 09:41:51 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: FIRENZE – C’è già stato, ma sarebbe come se non ci fosse stato: sedovessea Firenze troverebbe tutto differente o quasi da quando ragazzino ha fatto la trafila nelle giovanili viola. A cominciare“fisionomia” della società, perché allora c’era la famiglia Della Valle al comando e Pantaleo Corvino appena tornato a guidare la struttura-calcio, mentre oggi c’è la famiglia Commisso con Daniele Pradé (che Nicolò conosce bene) insieme a Burdisso a portare avanti le strategie, fresco di compiti “allargati” per la recente scomparsa di Joe Barone. C’è il Viola Park, che sarebbe stato la “Cittadella viola” nei piani dei Della Valle e mai realizzata, e perfino lo stadio “Franchi” sarà un’altra cosa dopo la ricostruzione ...