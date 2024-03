Cateno De Luca continua a imbarcare di tutto

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 29 marzo 2024) Oggi sono 13, e diventeranno 17 tra una settimana, i partiti che insieme al leader di Sud chiama Nord,De, hanno dato vita al listone Fronte della libertà per correre alle Europee. Ieri il sindaco di Taormina ha presentato il simbolo con cui il suo Fronte della Libertà si presenterà all’appuntamento di giugno: la parola “Libertà” in primo piano costellata da 13 simboli, da ‘Sud Chiama Nord’ a ‘Grande Nord’, da ‘Il movimento per l’Italexit’ a ‘Insieme liberi’ fino al ‘Partito dei Pensionati’ e ‘Noi Agricoltori”. Quattro simboli, per un totale di 17 complessivi, sono ancora da riempire. Fino a oggiDesta imbarcando di. Autonomisti, ex leghisti, ex M5S, animalisti, agricoltori ed eurocritici Fino a oggi Desta imbarcando di. ...