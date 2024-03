Caso scommesse | Tonali si è autodenunciato | “voglio chiudere la parentesi e ripartire”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2024) Sandro, calciatore italiano ex Milan, continua a fare i conti con problemi fuori dal campo. Il centrocampista del Newcastle è stato squalificato per lo scandaloed è stato deferito dalla federazione inglese: rischia un’altra squalifica. Sandrovuole “mettere un punto definitivo ad unanegativa e molto dolorosa della propria vita econ forza al termine della squalifica”. E’ la posizione del centrocampista del Newcastle confermata in una nota all’ANSA dei suoi procuratori.si è, sottolinea la GRSports, l’agenzia che cura gli interessi del calciatore, si èalla Football Association e collabora con la Fa. Dopo le notizie “apparse sulla stampa inglese e ...