Caserta Decide interroga Casale e Maietta sui parcheggi di Casertavecchia

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 29 marzo 2024). Vogliamo sapere cosa l’amministrazione comunale intenda fare rispetto aidiVecchia, ad oggi del tutto assenti. Come sappiamo, soprattutto nei periodi festivi, molte persone arrivano nella borgata per visitarla,ando prettamente in aree informali. Ora, invece, non ci sono più spazi disponibili per servire l’area. Con l’zione, vogliamo sapere cosa intenda fare l’amministrazione per risolvere il problema, magari utilizzando gli usi temporanei previsti dalla legge regionale campana, per permettere ai proprietari dei suoli di utilizzarli come. La risposta dell’amministrazione è del tutto insufficiente: non c’è alcun piano per risolvere il problema, se non attendere che siano i proprietari dei terreni ad adeguarsi facendo un forte ...