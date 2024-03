(Di venerdì 29 marzo 2024) La legge ancora non c'è, e prima che arrivi potrebbero passare anche due anni. Ma nell'attesa che l'Italia recepisca la direttiva Ue sulle ristrutturazioni edilizie, meglio nota come direttiva "green", gli esperti del settore stanno cercando di fare i calcoli sull'impatto delle...

La Direttiva europea Case green ha stabilito degli obiettivi di riduzione del consumo energetico degli edifici: molte abitazioni, anche in Italia, dovranno essere almeno in parte ristrutturate nei ... (fanpage)

L’UE impone la riqualificazione energetica degli edifici: ecco i costi medi per cappotto termico, infissi, caldaie e pannelli solari. Cosa fare per evitare una svalutazione del proprio immobile fino ... (ilsole24ore)

Approvata la direttiva per incrementare la prestazione energetica nell’edilizia riducendo progressivamente le... (freeskipper)

La casa green e l’occasione mancata del superbonus - Per l’80% delle famiglie italiane almeno una certezza c’è: la casa. O forse sarebbe meglio dire, c’era. L’approvazione della direttiva comunitaria ...ilsole24ore

"Case da ristrutturare, servono 48 mila euro per rispettare le nuove norme Ue" - La stima del Cresme per chi vive in una delle 3,2 milioni di abitazioni che potrebbero essere oggetto della direttiva europea: "Con interventi bollette giù del 40%" ...today

ristrutturare in verde: capire le differenze tra lavori grandi e radicali - Entro il 31 dicembre 2024 gli Stati membri UE sono chiamati ad introdurre il passaporto ristrutturazioni. Chi lo rilascia e cosa contieneinvestireoggi