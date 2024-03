Carrarese-Perugia | un gol di Finotto al 90’ fa impazzire lo stadio dei Marmi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Carrara, 28 marzo 2024 – Ci crede sino alla fine lae proprio al 90° riesce a far suo un match giocato costantemente in proiezione offensiva. La partita è rimasta piuttosto bloccata nel primo tempo con i locali più propositivi e pericolosi su un paio di improvvise verticalizzazioni. Al 9’ l’imbucata libera in areache in un eccesso di altruismo non tira davanti ad Adamonis cercando invano Panico. Al 16’ è di Imperiale il bel lancio per Panico che lavora bene il pallone in area ma la conclusione alta di Capello da buona posizione vanifica tutto. Gli azzurri fanno paura anche con un paio di incursioni centrali di Panico ma ilrimane tutt’altro che passivo e in qualche ripartenza i centrali apuani sono bravi a vincere gli uno contro uno. Gli umbri tirano in porta al 25’ ma il piatto di Iannoni su corner è facile ...