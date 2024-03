Carbonia Alessandro Meloni colto da un malore improvviso | che gli è risultato fatale

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tragedia a, 37 anni, è statoda un, che gli è, mentre era alla guida della sua auto in via Dalmazia, a poca distanza dall’Eurospin.è morto dopo 40 minuti di tentativi di rianimazione. Non risulta avesse patologie pregresse. La notizia ha subito raggiunto i suoi colleghi, dipendenti dell’ospedale Sirai, dove la vittima lavorava. Sono stati loro ad intervenire sul luogo del dramma. Grande dolore per questa prematura perdita.