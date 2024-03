Capitan Sebastiano Luperto sprona l’Empoli | Contro l’Inter servirà una partita perfetta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) di Simone Cioni Sempre presente, è l’unico giocatore di movimento della Serie A a non aver saltato nemmeno un minuto finora,è ilo e il leader morale di un Empoli, che alla ripresa del campionato avrà nove partite a disposizione per centrare quell’obiettivo che è diventato lo slogan della stagione in sede di campagna abbonamenti: “Appuntamento con la storiA“. Ossia quella terza salvezza consecutiva nella massima categoria italiana, mai riuscita prima. Cresciuto tanto in autostima e personalità il centrale pugliese è stato un pilastro con Zanetti e Andreazzoli e continua ad esserlo con Nicola. Ed è proprio con il difensore azzurro che facciamo il punto della situazione a quattro giorni dalla ripresa delle ostilità sul campo della capolista Inter. Ci avviciniamo alla ripresa del campionato, come giudichi il ...