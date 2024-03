Campionato Primavera 1 | 27ª giornata | le partite | diretta TV e streaming Sportitalia

(Di venerdì 29 marzo 2024) Dopo due settimane i ragazzi di Cristian Chivu tornano in campo. Sabato alle ore 10.45 c’è in programma la partita tra Inter e Lecce al Konami Youth Development Centre. Ecco tutto il programma della venticinquesimadel1. Inter-Lecce sabato 30 marzo ore 10.45 –TV(60 DTT,su app) Empoli-Torino sabato 30 marzo ore 13 –TV Solocalcio (58 tivùsat,su app) Sassuolo-Cagliari sabato 30 marzo ore 13 –TVLive24 Fiorentina-Atalanta sabato 30 marzo ore 15 –TV(60 DTT,su app) Frosinone-Bologna sabato 30 marzo ore 15 – ...

