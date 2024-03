Campania travolta da caldo anomalo | Pasqua e Pasquetta al mare con 25 gradi

(Di venerdì 29 marzo 2024) Dalla pioggia al. È lo scenario meteorologico che si è materializzato in queste ore ine in gran parte del Sud. L’anticiclone africano ha colto le regioni meridionali di sorpresa dopo l’ondata di maltempo degli ultimi giorni.daalCome avevamo già anticipato nei L'articolo Teleclubitalia.

Paura in Campania: bimba di 6 mesi travolta da auto pirata assieme alla madre, è grave - La piccola è ricoverata al Santobono. L’automobilista responsabile del sinistro non si è fermato a prestare soccorso dandosi alla fuga ...ilmeridianonews

Paura in Campania: bimba di 6 mesi travolta da auto privata assieme alla madre, è grave - MARCIANISE – Ansia, apprensione e rabbia nelle ultime ore a Marcianise, città in ansia per la piccola F.V., la bimba di appena 6 mesi travolta da un’auto nella serata si ieri nella zona di via Novelli ...ilmeridianonews

Tumore dell’utero. Pellegrino presenta un’interrogazione: “Bisogna ridurre le pratiche obsolete” - “Anche in Campania si fanno tante, troppe isterectomie per patologia benigna. Esistono tecniche mini-invasive, come le ablazioni endometriali, la laparoscopia, oltre ai trattamenti farmacologici, che ...ondanews